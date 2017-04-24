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BEŞİKTAŞ - ADANASPOR / MÜTHİŞ MÜCADELE !
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Bir hafta önce kaybolan gencin cesedi aranıyor
24 Nisan 2017 18:50
Bir hafta önce kaybolan gencin cesedi aranıyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce kaybolan ve haber alınamayan gencin cesedinin aranması çalışmalarına başlandı. Manavgat Irmağına düşme ihtimali göz önünde bulundurulan genç için balık adamların yaptığı arama ilk gün sonuçsuz kaldı.
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