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  3. 09 Kasım 2019 17:50

Bir haftada 8 can aldı... İşte Türkiye'de siyanür gerçekleri

İstanbul ve Antalya'da yaşanan toplu intihar olaylarında siyanür bulgusuna rastlanmıştı. Peki Türkiye'de üretimi olmayan bu madde nasıl temin ediliyor ?

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