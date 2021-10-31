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  4. Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, ''Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz'' dedi.

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