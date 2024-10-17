Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilde daha obruk paniği: 15 metrelik dev çukurlar tedirgin etti Bir ilde daha obruk paniği: 15 metrelik dev çukurlar tedirgin etti 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 13:36 Güncelleme: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:36 Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda 15 metre derinliğindeki dev obruklar çiftçileri tedirgin ediyor. Harekete geçen yetkililer, obrukların fazla sulama sonucu meydana geldiğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710e893ab5dc1da600aa6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi Kreşte uyuyan bebeğe şiddet kamerada 3 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü Eski hakem hayat kurtardı: O anlar kamerada Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu 65 yaşında temizlik işçisi olarak çalışıyordu... 7'nci kattan düşerek öldü Bu sefer kandırılan erkekler değil kadınlar oldu: Evlilik vaadiyle dev vurgun