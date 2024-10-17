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  4. Bir ilde daha obruk paniği: 15 metrelik dev çukurlar tedirgin etti

Bir ilde daha obruk paniği: 15 metrelik dev çukurlar tedirgin etti

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Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda 15 metre derinliğindeki dev obruklar çiftçileri tedirgin ediyor. Harekete geçen yetkililer, obrukların fazla sulama sonucu meydana geldiğini belirtti.

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