Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilde daha orman yangını Bir ilde daha orman yangını 04 Haziran 2024 Salı Saat: 17:01 Güncelleme: 04 Haziran 2024 Salı 17:01 Bursa'nın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665f1e2176180913dd012b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbullular boğazın serin sularına atladı Zincir markette küflü sucuk skandalı Böylesi ilk kez görüldü: Türkiye'de ''yeşil'' hortum kamerada 2 evladımızın şehit düştüğü kazada uçağın düşme anı kamerada Bursa'da orman yangını: Yeşil Bursa yanıyor Denizde turuncu renk istilası Tekirdağ’da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı Tarlada insana ait kemikler bulundu