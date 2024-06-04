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Bir ilde daha orman yangını

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Bursa'nın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

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