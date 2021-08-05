Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı 05 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 18:45 Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını termik santrale sıçrayınca yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez, atı ile boşalan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610c0794e69fb4054527b563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı İtfaiyenin uyarılarını dinlemeyen vatandaş Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi Heybeliada'da 1 yıl önce yanan ormanın son hali görüntülendi Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Aydın'da kundaklama iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu Metrobüs asansöründe kabus! 8 kişi fenalaştı