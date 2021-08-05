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Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını termik santrale sıçrayınca yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez, atı ile boşalan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı.

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