Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş! Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş! 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 17:30 Denizli'de "yok artık" dedirten bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Eyüp Ç. ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantayı çöp şiş yarışmasını kaybettiği için çaldığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bdb38383257e505a2c0373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama: Ne kadar zam olacak? Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti Cüneyt Arkın'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik 4'üncü katta can pazarı! Balkondan atlayan kadını havada tuttu İstanbul'da faciadan dönüldü! Küçük çocuğun ölümden döndüğü an kamerada 13 yaşında su satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov