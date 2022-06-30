Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş!

Denizli'de "yok artık" dedirten bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Eyüp Ç. ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantayı çöp şiş yarışmasını kaybettiği için çaldığını söyledi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bdb38383257e505a2c0373" allowfullscreen></iframe>