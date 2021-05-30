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Bir ilginç olay: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan tekel bayisindeki 8 kişi polisi görünce kendilerini içeriye kilitledi.

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