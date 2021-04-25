Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 16:05 Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi üzerine giydiği çarşaf ile Ramazan davulcusunu korkuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608569337cc0797264000233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... Hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti Almanya'da skandal olay! Türk iş insanına polis şiddeti Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!