Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi üzerine giydiği çarşaf ile Ramazan davulcusunu korkuttu.

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