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  4. Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu

Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kişi üzerine giydiği çarşaf ile Ramazan davulcusunu korkuttu.

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