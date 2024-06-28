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  4. Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı

Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı

Adana'da otobüs duraklarına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

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