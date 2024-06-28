Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 09:46 Adana'da otobüs duraklarına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667e5c62c1322adf830b4c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu Gökyüzünde kabus: Motoru duran uçakta ölüm kalım savaşı kamerada Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tekirdağ'da korkutan patlama Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Baba-oğul sokağı kan gölüne çevirdi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Avukat polise küfür etti; ortalık bir anda karıştı