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  4. Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi

Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi

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Tekirdağ'da sürüler halinde göç eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Tarlalara zarar veren çekirgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilaç gönderildi.

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