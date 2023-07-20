Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi Bir ilimiz çekirge istilası altında! Bakanlık ilaç gönderdi 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 09:45 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 09:45 Tekirdağ'da sürüler halinde göç eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Tarlalara zarar veren çekirgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilaç gönderildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b8d80bf8b465492225a393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüste bıçaklı dehşet! ''Taciz var'' dedi, dehşet saçtı Simge Sağın'dan bikinili konser Yunanistan'da OHAL ilan edildi İstanbul'da vahşet! 2 sevgili evlerinde ölü bulundu! Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var Manisa'da orman yangını