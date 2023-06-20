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Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç!

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Su altında kalan ilçede selde mahsur kalan 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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