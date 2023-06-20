Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! 20 Haziran 2023 Salı Saat: 14:00 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 14:00 Sakarya’nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Su altında kalan ilçede selde mahsur kalan 9 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649186d03f048e73d917a557" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite Kurbanlık alacaklara hayati uyarı Kundakçı eski sevgili kamerada: Benzin döküp yaktı! İstanbul'da dehşete düşüren çatışma! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!