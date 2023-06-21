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Bir ilimiz daha sular altında kaldı!

Ordu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi.

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