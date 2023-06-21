Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz daha sular altında kaldı! Bir ilimiz daha sular altında kaldı! 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 08:05 Ordu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6492850ff5f3a5560f2ad603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi 20 bin TL maaşla çalışacak işçi bulamadı; Afganlara çağrı yaptı Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi İstanbul'un lüks otelinde korkunç intihar Antalya'da orman yangını Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada