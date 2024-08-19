Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz diken üstünde: Yer altından garip sesler geliyor Bir ilimiz diken üstünde: Yer altından garip sesler geliyor 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:51 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:51 Konya Ovasında yer altı sularının çekilmesine yönelik yapılan ölçümlerde geçen yıla oranla bazı bölgelerde yaklaşık 20 metre düşümler meydana geldiği raporlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c315b2a1667378ef0ecc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı