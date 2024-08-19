Bir ilimiz diken üstünde: Yer altından garip sesler geliyor

Konya Ovasında yer altı sularının çekilmesine yönelik yapılan ölçümlerde geçen yıla oranla bazı bölgelerde yaklaşık 20 metre düşümler meydana geldiği raporlandı.

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