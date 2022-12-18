  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu

Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu

Güncelleme:

Dondurucu soğukların etkili olduğu Kars'ta, süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak!
Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama
Vicdansız sürücü kamerada!
Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü
Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu
Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak
Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar
Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı