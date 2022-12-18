Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 Güncelleme: 18 Aralık 2022 Pazar 15:45 Dondurucu soğukların etkili olduğu Kars'ta, süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b5eb7f4e579882db0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı