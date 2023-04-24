Bir ilimiz dün gece uyumadı!

Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında şampiyonluğunu kutlamak için otobüs ile şehir turu attı. Yönetim, teknik ekip ve tüm futbolcuların katıldığı şehir turunda taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.

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