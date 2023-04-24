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Bir ilimiz dün gece uyumadı!

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Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında şampiyonluğunu kutlamak için otobüs ile şehir turu attı. Yönetim, teknik ekip ve tüm futbolcuların katıldığı şehir turunda taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.

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