Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz dün gece uyumadı! Bir ilimiz dün gece uyumadı! 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 24 Nisan 2023 Pazartesi 08:20 Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında şampiyonluğunu kutlamak için otobüs ile şehir turu attı. Yönetim, teknik ekip ve tüm futbolcuların katıldığı şehir turunda taraftarlar coşkuyla karşılık verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64461198adbd3725d34fafa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kanlı baskın kamerada! Yaylım ateşi açıp 1 kişiyi öldürdü Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu! Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada İstanbul'daki 23 Nisan kutlamalarında bıçaklı saldırı Kılıçdaroğlu bu sefer İmamoğlu ve Yavaş ile kameraların karşısına geçti Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun! Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu 23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim''