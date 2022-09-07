Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı! Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı! 07 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 15:00 Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631887d90c29e13e195e7eb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte hamile kadına kabusu yaşatan ''ünlü'' kardeşlerin cezası belli oldu İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem Akıl almaz tarihi eser hırsızlığı! 2023 asgari ücret zammı için 3'üncü formül iddiası ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti! İsim benzerliği yüzünde 1 TL'ye ev sahibi oldu, gerçeği boşanırken öğrendi Servet teklif ettiler ama satmadı; trafikte gören dönüp bir daha bakıyor! DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın