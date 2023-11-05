Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 22:10 Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547e89f2a1551458220c0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu