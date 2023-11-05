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  4. Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi

Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi

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Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

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