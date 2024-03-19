Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan

Bitlis’te 2 gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

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