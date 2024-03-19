Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan 19 Mart 2024 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 09:25 Bitlis’te 2 gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f92fe1dff157266b0ed2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 suç örgütü daha çökertildi İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı İnşaat işçisi otel odasında intihar etti Bir ilimizde okullar tatil edildi Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu