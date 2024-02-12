Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 11:05 Ardahan'da dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9d15cc1f4b47a8a0ce8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı İstanbul'da yangın paniği! Alevler 2 binayı sardı D-100'de alev alan araç küle döndü Yan baktın tartışması silahlı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Korkunç kaza kamerada: Aracıyla restorana daldı; yaralılar var Türkiye'de bir gecede binlerce silah kaçakçısı yakalandı İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü Her fiyat etiketi olay! İstanbul'da eski sevgili pazarı kurulduda_eski_sevgili_pazari_2 İstanbul'da sokak ortasında silahlı ''yan baktın'' saldırısı