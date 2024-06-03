Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 08:00 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 08:00 Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d4df4db308c228c0261b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti Yenilenen seçimlerde eşinin yerine aday oldu ve kazandı Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi...