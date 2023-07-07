Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Bir ilimizde 120 köye karantina altında! 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 12:55 Zonguldak'ta şap hastalığı nedeniyle 120 köy karantina ve gözetim altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a7e116f8e93835f4733693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi Sevgilisiyle gün batımını izlerken feci şekilde can verdi Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan araçların akibeti belli oldu Gaziantep'te 4 katlı bina çöktü! Vatandaş etrafa kaçıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar 2,59 TL iken uyarmıştı Akaryakıt yüklü tankerde patlama Sasa fabrikasında yangın