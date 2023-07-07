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Bir ilimizde 120 köye karantina altında!

Zonguldak'ta şap hastalığı nedeniyle 120 köy karantina ve gözetim altına alındı.

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