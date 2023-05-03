Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 14:25 Güncelleme: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:25 Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645244a3fe06b07aab01ad63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular.... Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!''