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  4. Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı

Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı

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Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

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