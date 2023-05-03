Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı

Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

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