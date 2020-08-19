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  3. 19 Ağustos 2020 09:20

Bir ilimizde daha meteor paniği! Yangın çıktı!İşte o anlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

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