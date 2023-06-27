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Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı

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Edirne Valiliği, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

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