Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde daha ''su'' zehirlenmesi! 14 kişi hastanelik oldu Bir ilimizde daha ''su'' zehirlenmesi! 14 kişi hastanelik oldu 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Bolu'nun ardından Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70cff3f44d4dd948278f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi