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  4. Bir ilimizde daha ''su'' zehirlenmesi! 14 kişi hastanelik oldu

Bir ilimizde daha ''su'' zehirlenmesi! 14 kişi hastanelik oldu

Bolu'nun ardından Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

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