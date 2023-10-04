Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde daha vaşak görüntülendi Bir ilimizde daha vaşak görüntülendi 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 23:00 Tokat'ın Almus ilçesinde, nesli tehlikede olan vaşak kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651dc45407ab6720212d4bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü Savaş uçakları teröristlerin inlerini başına yıktı! İşte o görüntüler... Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi Taksim'i kana bulayan saldırının organizatörü öldürüldü Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı