Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 14:50 Bartın'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3f91fe01d0a20e60445e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Telefon dolandırıcılarının 1 milyon TL'lik vurgunu kamerada Diyarbakır'da sevgili tuzağıyla 4 milyon TL'lik kripto para vurgunu Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada.... Bir ilimiz için yeni alarm: Yeni kabusun adı kıyı erezyonu İzmir'de depremin 3 kez yıktığı 2 noktanın kalbine girildi Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada