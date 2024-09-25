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Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti

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Bartın'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehirden akan çamurlu su, denizin kıyı kesiminin rengini değiştirdi.

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