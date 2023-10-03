Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü 03 Ekim 2023 Salı Saat: 15:35 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 15:35 Ekim ayı ile birlikte Van'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651c0a9583bced03f2270823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı