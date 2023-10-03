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Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü

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Ekim ayı ile birlikte Van'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

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