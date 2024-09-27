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Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı

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Diyarbakır'da bulunan 3 mezarlık alanı tamamen dolarken, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda ise yaklaşık 20 günlük yer kaldı.

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