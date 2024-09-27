Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 16:41 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 16:41 Diyarbakır'da bulunan 3 mezarlık alanı tamamen dolarken, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda ise yaklaşık 20 günlük yer kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6b5f040e5339c3607cfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi