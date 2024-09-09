Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı

Konya'da korku saçan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre 3 bine yaklaştı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66deac6739d8c3d6030cd213" allowfullscreen></iframe>