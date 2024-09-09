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  4. Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı

Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı

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Konya'da korku saçan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre 3 bine yaklaştı.

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