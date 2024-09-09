Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı 09 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 09 Eylül 2024 Pazartesi 11:05 Konya'da korku saçan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre 3 bine yaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66deac6739d8c3d6030cd213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi İstanbul trafiğinde okullar açıldı yoğunluğu 12 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı