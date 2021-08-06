Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 20:40 Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova’da yangın nedeniyle 4 mahalle tehdit altında bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla mahalleye ilerleyişini sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d7405c36fe932d7030a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı