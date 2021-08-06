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  4. Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor

Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor

Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova’da yangın nedeniyle 4 mahalle tehdit altında bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla mahalleye ilerleyişini sürdürüyor.

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