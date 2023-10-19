Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 15:45 Güncelleme: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:45 Rize'nin yüksek rakımlı yaylarında kar yağışı etkili oldu. Bölge kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653124e429f31231ab386d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Paraşütçü komandolardan nefes kesen görüntüler Drone'lu denetimde ceza kesilen sürücü: ''Hakkımı helal etmiyorum'' İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti Sokak ortasında kadına, kadın şiddeti İşte İsviçre'den Türkiye'ye geri getirilen 37 tarihi eser