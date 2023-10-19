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  4. Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü

Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü

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Rize'nin yüksek rakımlı yaylarında kar yağışı etkili oldu. Bölge kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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