Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 17:31 Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası işyerleri ve evleri su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bf8409679aa3016041fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu İstanbul'da tramvay hattında arıza Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı