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  4. Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında

Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası işyerleri ve evleri su bastı.

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