Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304c159bd4dd220ef7d0d93" allowfullscreen></iframe>