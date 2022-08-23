Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 15:00 Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304c159bd4dd220ef7d0d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti ABD SİHA'sı düşürüldü Taksici ile yabancı uyrukluların taşlı sopalı kavgası kamerada İstanbul'da ''en ilginç yatak'' kamerada! Aracın tavanında uyudu Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu Netflix Fatih Terim belgeselinin yayın tarihini açıkladı İstanbul'da inşaat işçilerinin akıl almaz, ölümcül eğlencesi kamerada