Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizi sel vurdu; okullar tatil edildi Bir ilimizi sel vurdu; okullar tatil edildi 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 07:25 Hatay'ın Antakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6641964146d92729d00b7253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir dini nikahlı damat dehşeti daha: 1 ölü, 2 yaralı Yolcu uçağında cinsel ilişki rezaleti Apple yeni reklamı için özür diledi Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında Mansur Yavaş'a ABB personelinden Samanyolu şarkısı sürprizi Genç annenin cansız bedeni anneler gününde bulundu Kazada yaralanan genç sedyeden kalkıp doktora saldırdı Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü