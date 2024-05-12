Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti 12 Mayıs 2024 Pazar Saat: 22:05 Güncelleme: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:05 Erzurum'da oluşan hortum çok sayıda evin çatısını uçurup seraları yerle bir etti. Erzurum'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum saniye saniye kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6641130c3c21a34ebe042383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında cinsel ilişki rezaleti Apple yeni reklamı için özür diledi Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında Mansur Yavaş'a ABB personelinden Samanyolu şarkısı sürprizi Genç annenin cansız bedeni anneler gününde bulundu Kazada yaralanan genç sedyeden kalkıp doktora saldırdı Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları