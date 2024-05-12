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  4. Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti

Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti

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Erzurum'da oluşan hortum çok sayıda evin çatısını uçurup seraları yerle bir etti. Erzurum'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum saniye saniye kamerada...

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