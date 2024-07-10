  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz

Güncelleme:

Türkiye'ye 1 milyar Dolarlık yatırım yapmak için imzayı atan Çinli otomotiv devi BYD'nin yatırım için seçtiği il belli oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı
Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı
Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı
Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı
Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi
Gladyatör 2'den ilk fragman geldi
Gladyatör 2'den ilk fragman geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde
Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü
Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü
Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı
Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı
Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi
Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi
12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var
12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var