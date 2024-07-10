Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz

Türkiye'ye 1 milyar Dolarlık yatırım yapmak için imzayı atan Çinli otomotiv devi BYD'nin yatırım için seçtiği il belli oldu.

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