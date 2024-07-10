Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:11 Güncelleme: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:11 Türkiye'ye 1 milyar Dolarlık yatırım yapmak için imzayı atan Çinli otomotiv devi BYD'nin yatırım için seçtiği il belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e342c49790f0c3d03ac03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de tedirgin eden görüntü: Analiz sonuçları açıklandı Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi Gladyatör 2'den ilk fragman geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi 12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var