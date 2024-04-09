Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı
Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı
ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Batuhan Dereli, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurduğu teleskobuyla 18 Mart'ta, 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan ve dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'ndan daha büyük, '12PPons-Brooks' adlı kuyruklu yıldızı görüntüleyerek fotoğraflamayı başardı.