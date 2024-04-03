Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti

Diyarbakır'da eşinden anlaşmalı olarak tek celsede boşanan bir kişi mahkeme çıkışı takip ettiği eski eşi ve yanındaki kişiyi boşanma davasından sadece 1 saat sonra öldürdü...

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