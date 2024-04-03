Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti 03 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 14:55 Güncelleme: 03 Nisan 2024 Çarşamba 14:55 Diyarbakır'da eşinden anlaşmalı olarak tek celsede boşanan bir kişi mahkeme çıkışı takip ettiği eski eşi ve yanındaki kişiyi boşanma davasından sadece 1 saat sonra öldürdü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660d43c5a67d1bdf5107f563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da çıkan olaylarda ikinci gün: Lastik yakıp, polise taş attılar İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı 29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler İstanbul'da akılalmaz olay! Metrobüse mermi isabet etti Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü Bayraktar TB3'ten bir başarı daha CHP'den Arnavutköy'de seçim sonuçlarına itiraz