Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü 27 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 07:35 Güncelleme: 27 Kasım 2023 Pazartesi 07:35 Ankara'da bir mahalle bekçisi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti,. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65641c9dfccc5c3539050603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da dev dalgalar Yat Limanı'nı yuttu Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste