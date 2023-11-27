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  4. Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü

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Ankara'da bir mahalle bekçisi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti,.

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