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  4. Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi

Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi

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Denizli’de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan eşini öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı.

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