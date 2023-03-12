Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi Bir kadın cinayeti daha! Eşi olacak cani tarafından katledildi 12 Mart 2023 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 12 Mart 2023 Pazar 22:15 Denizli’de tartıştığı 2 çocuğunun annesi olan eşini öldüren koca, aynı silahla başına ateş açarak kendini ağır yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640e24ca4c42ea79c821c9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da EYT mevlidi... EYT'liler mevlit okuttu Deprem bölgesine giden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! Kovmaktan beter ettiler Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı Futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz''