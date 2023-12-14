Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi

Türkiye yeni güne de yine yeni bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Başkent Ankara'da 25 yaşındaki bir genç kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi.

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