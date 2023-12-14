Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:45 Türkiye yeni güne de yine yeni bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Başkent Ankara'da 25 yaşındaki bir genç kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657a9682bbf93a775905ae53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Starbucks’a silahlı saldırı Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi Antalya'da kadına korkunç saldırı ''Düğüne mi, savaşa mı'' dedirten bir rezalet daha! Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı