Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti!

Korkunç haber bu sefer Denizli'den geldi. Bir cani hemşire olan eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürüp 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

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