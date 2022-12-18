Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:25 Korkunç haber bu sefer Denizli'den geldi. Bir cani hemşire olan eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürüp 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5b0f0cee8620896cee37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Adana'daki at yarışında feci kaza İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama