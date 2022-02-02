Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 14:05 Türkiye'de bugün bir başka kadın cinayeti daha işlendi. Zonguldak'ta 58 yaşındaki bir kadın kocası olacak cani tarafından kafasına çekiçle vurularak vahşice katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa65903ca18715bb5c7ef7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yemek Sepeti kuryeleri eylemde 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar