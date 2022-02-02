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Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti!

Türkiye'de bugün bir başka kadın cinayeti daha işlendi. Zonguldak'ta 58 yaşındaki bir kadın kocası olacak cani tarafından kafasına çekiçle vurularak vahşice katledildi.

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