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  4. Bir kadın cinayeti daha! Önce sevgilisini öldürdü sonra da...

Bir kadın cinayeti daha! Önce sevgilisini öldürdü sonra da...

Antalya'da 68 yaşındaki bir kişi, 45 yaşındaki sevgilisini tabancayla öldürüp intihar etti.

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