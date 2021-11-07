Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın cinayeti daha! Önce sevgilisini öldürdü sonra da... Bir kadın cinayeti daha! Önce sevgilisini öldürdü sonra da... 07 Kasım 2021 Pazar Saat: 15:15 Antalya'da 68 yaşındaki bir kişi, 45 yaşındaki sevgilisini tabancayla öldürüp intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6187c37811b7a817766204a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili belediye başkanı vatandaşı şehirden kovdu Ayak okşama görüntüleri ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu'nun liseli konsepti yine olay oldu Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi 43. İstanbul Maratonu'nda ''2023'' detayı; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yan yana Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi yorumlarsa... Boşanan çiftin aileleri birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Temizlik işçisi ''Maykıl Fikret'' görenleri şaşırtıyor Fiyatın düştüğünü duyan koştu, sıranın sonu gözükmedi! İşten kovulunca, 11 katlı binayı ateşe verdi