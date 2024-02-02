Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında!

Türkiye'deki kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Mahallede çığlıkları yankılanan 55 yaşındaki bir kadın evinde kanlar içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

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