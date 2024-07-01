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  4. Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

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