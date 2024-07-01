Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü Bir kadın daha katledildi: Eski eşi olacak cani onu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:26 Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66822ff236373e24d003e663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı