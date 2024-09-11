  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti

Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti

Konya'da çalıştığı masaj salonunda öldürülen genç kadının katili hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız
Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız
Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu
Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu
İstanbul'da fabrikada yangın
İstanbul'da fabrikada yangın
Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi
Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi
Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi
Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi
Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi
Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi
1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı
1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı
Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor
Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor