Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 14:41 Konya'da çalıştığı masaj salonunda öldürülen genç kadının katili hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e181fc1458ec9cdb053b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu İstanbul'da fabrikada yangın Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi Erşan Kuneri 2'nin yayın tarihi belli oldu, ilk fragman geldi 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor