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  4. Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti

Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

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