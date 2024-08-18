Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 09:11 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:11 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşini vurarak öldüren bir kişi cinayetin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c190a40fcbd97c14058cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks villa alev alev yandı İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı Türkiye'de 2 bin 700 yıllık bir tarihi keşif daha